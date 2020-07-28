شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يغرم الهاني سليمان بسبب خناقة ودية سموحة والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حارس الفريق الهانى سليمان.

وأوضح صدقي أن الجهاز الفني سيقوم بتطبيق اللائحه على الحارس للتجاوز خلال ودية الاتحاد مساء اليوم،الثلاثاء، حيث دخل الهاني في أزمة كبرى مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد .

وكانت أزمه حدثت اثناء لقاء سموحة والاتحاد عندما أصدم أحمد رفعت لاعب الاتحاد بالحارس الهانى سليمان فى كرة مشتركة عنيفة فقام الحارس بالتعدى على زميله الامر الذى أدى تدخل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد وحماده صدقى المدير الفنى لسموحه لتهدئه الاجواء بين اللاعبين وتم طرد الحارس الهانى سليمان قبل أن يتم إنهاء اللقاء في الدقيقة 85 بفوز سموحة بهدفين لهدف، لذلك قرر حمادة صدقى توقيع عقوبه مالية علي حارس سموحة وحول الغاء المباراة الوديه الثانيه بين الاتحاد وسموحه وعلاقتها بالاحداث التى أشلعت المباراة.

وأكد حماده صدقى أن الغاء المباراة جاء بناء على رغبه طلعت يوسف الذى فضل عدم أقامه اللقاء نظرا لقربه من مباراة الاتحاد والزمالك فى الدورى والمقرر لها 10 اغسطس المقبل.