شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد عقد مروان محسن ثلاثة مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي أن الأخير جدد ثلاثة مواسم مع القلعة الحمراء ، موضحاً أن جلسة جمعته مع أمير توفيق اليوم ،الثلاثاء، انتهت بتجديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

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من ناحية أخرى ، حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

سجل خماسية الأهلي محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي، وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي، لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بها الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.