شكرا لقرائتكم خالد الغندور ينعى طبيب الغلابة: عنده قيم ومبادئ حقيقية وزملكاويته شرف لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نعى الإعلامى خالد الغندور الدكتور محمد مشالى الشهير بـ"طبيب الغلابة" الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ76 عاماً، قضاها فى قناعة وزهد وإخلاص وتفانى؛ تأدية للرسالة والأمانة التى تربى ونشأ عليها.
أكد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي أن الدكتور مشالى يمتلك قيم ومبادئ حقيقية نجح في تطبيقها على أرض الواقع موضحا أنه أفنى حياته في خدمة الفقراء والغلابة.
قال الغندور:" نتشرف بزملكاوية الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة مثلما نتشرف بنجيب محفوظ وأحمد زويل".
ويذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، من مواليد قرية التسماح التابعة لمحافظة البحيرة عام 1944م، وقد تخرج في كلية طب جامعة القاهرة عام 1967م، وأفنى عمره في خدمة الفقراء زاهداً عن متاع الدنيا لينال محبة الجميع في مصر والعالم.
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