الامارات | الأندية تشتري عقود 5 لاعبين أجانب مجاناً.. والوصل يدفع 200 ألف دولار فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تشتري عقود 5 لاعبين أجانب مجاناً.. والوصل يدفع 200 ألف دولار فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي تراجعاً كبيراً في صفقات تعاقدات لأندية دوري الخليج العربي مع اللاعبين الأجانب، بعدما تعاقدت خمسة أندية حتى الآن مع ستة لاعبين أجانب جدد من خارج الدوري، بينما اقتصر التعاقد على المستوى المحلي على لاعبَين أجنبيين فقط، من خلال تعاقد النصر مع لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، قادماً من الشارقة، وتعاقد الوحدة مع المولدوفي هنريكي لوفانور، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع شباب الأهلي.

وشهدت الصفقات الست، التي أبرمتها خمسة أندية، انضمام خمسة لاعبين في صفقات انتقال حر، بينما تعاقد الوصل مع الأرجنتيني نيكولاس أوروز، مقابل 200 ألف دولار (735 ألف درهم).

ويعدّ «الإمبراطور» الفريق الوحيد الذي تعاقد مع لاعبَين أجنبيين في «ميركاتو الصيف»، حتى الآن، بعدما تعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس أوروز، على سبيل الإعارة، من راسينغ الأرجنتيني مقابل 200 ألف دولار، حسب وسائل إعلام أرجنتينية، مع وجود بند بأحقية «الفهود» بشراء عقد اللاعب عقب انتهاء الإعارة مقابل 2.5 مليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية لنيكولاس أوروز، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين بـ650 ألف يورو، أما أعلى قيمة سوقية وصل إليها كانت 800 ألف يورو في ديسمبر 2019.

وتعاقدت شركة الوصل مع المدافع البرازيلي هيوغلو سانتوس نيريس، في صفقة انتقال حر، قادماً من بوافيستا البرتغالي، بعقد يمتد حتى 2023، علماً بأن القيمة السوقية له تبلغ 1.2 مليون يورو، وبلغت أعلى قيمة وصل إليها 1.5 مليون يورو في ديسمبر الماضي.

من جهته، تعاقد العين مع الأنغولي ويلسون إدواردو، في صفقة انتقل حر، بعقد يمتد حتى 2022، عقب انتهاء عقده من سبورتينغ براغا البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية للدولي أربعة ملايين يورو، بينما كانت أعلى قيمة وصل إليها هي ستة ملايين يورو في 2019.

في المقابل، تعاقدت شركة الوحدة لكرة القدم مع السلوفيني تيم ماتافز (31 عاماً)، إذ يمتد عقد قائد منتخب سلوفينيا مع «العنابي» حتى 2022، بعدما انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فيتسيه الهولندي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 1.6 مليون يورو، بينما كانت أعلى قيمة وصل إليها هي سبعة ملايين يورو في 2011، عندما انتقل من غرونغين الهولندي إلى أيندهوفن الهولندي

من جانبه، تعاقد بني ياس مع الأرجنتيني ألفاريز سواريز، قادماً من أرسنال سارندي الأرجنتيني في صفقة انتقال حر، حسب وسائل إعلام أرجنتينية، بينما أشار موقع «ترانسفير ماركت» إلى أن سواريز انضم إلى «السماوي» على سبيل الإعارة، دون الكشف عن المقابل المادي للصفقة، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعب 950 ألف يورو، بينما أعلى قيمة وصل إليها كانت 1.2 مليون يورو في ديسمبر 2019.

وأخيراً، أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم التعاقد مع الكولومبي أورلاندو بيريو، قادماً من فلامينغو البرازيلي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فلامينغو، بينما تبلغ القيمة السوقية لبيريو 1.6 مليون يورو، وبلغت أعلى قيمة سوقية وصل إليها مليوني يورو في ديسمبر 2017.

منذر علي: نوعية صفقات «الأجانب» انعكاس طبيعي لأزمة «كورونا»

قال مدير فريق الوصل السابق ووكيل اللاعبين، منذر علي، إن «تعاقدات أندية دوري الخليج العربي، على مستوى اللاعبين الأجانب حتى الآن، تعدّ انعكاساً طبيعياً لتأثير جائحة فيروس (كورونا) المستجد، على كرة القدم العالمية بشكل عام، والكرة المحلية بشكل خاص»، لافتاً إلى أن «أندية الدوري تسعى إلى عدم المبالغة في الصرف المادي، وضم لاعبين جيدين بأسعار معقولة».

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»: «كل ناد يبرم تعاقداته وفقاً للميزانية المحددة للتعاقدات، وباتت الأندية تتجنب تخطي سقف الميزانية، وهو ما ظهر خلال الصفقات التي أبرمتها حتى الآن في التعاقد مع لاعبين أجانب جدد».

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وأضاف: «التركيز أصبح على تدعيم المراكز التي بها نقص في كل فريق، مع عدم المبالغة في دفع مبالغ كبيرة، وهو ما يساعد الأندية على تقليص النفقات في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها حالياً».

وأشار إلى أن أندية استفادت من بعض الأسماء التي سبق لها اللعب على مستوى الدوري، موضحاً: «الوحدة تعاقد مع المولدوفي لوفانور هنريكي، الذي لديه خبرة كبيرة في الدوري مع شباب الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة إلى النصر، الذي ضم لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، من الشارقة، وهو ما قد يصب في مصلحة الناديين بالتعاقد مع لاعبَين لم يحتاجا إلى الوقت حتى يكتسبا الخبرة ويتعودا على أجواء الدوري».

تعاقدات الأندية مع اللاعبين الأجانب الجدد

العين: ويلسون إدواردو.

الوحدة: تيم ماتافز.

الوصل: نيكولاس أوروز.

وسانتوس نيريس.

بني ياس: ألفاريز سواريز.

خورفكان: أورلاندو بيريو.

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