شكرا لقرائتكم خبر عن المباراة لم تكتمل.. اشتباكات بالأيدي بين اللاعبي في ودية الاتحاد وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت المباراة الودية بين الاتحاد السكندري وجاره سموحة، احداث مؤسفة لم تكتمل بسببها المباراة إلى النهاية، بعد ان كانت النتيجة تقدم سموحة على الاتحاد بهدين مقابل هدف.

وسجل ناصر ماهر هدف تقدم سموحة في الدقيقة 8 من زمن المباراة، قبل ان يسجل صلاح محسن الهدف الثاني للفريق الأزرق من ركلة جزاء.

وأحرز محمد الصباحي الهدف الوحيد للاتحاد في المباراة، التي شهدت مشادة قوية بين اللاعبين قبل نهاية وقتها الأصلي بـ 5 دقائق.

وبدأت الأزمة بعد تدخل قوي من أحمد رفعت لاعب الاتحاد، على قدم الهاني سليمان حارس سموحة، لتحدث مشادة تطورت بينهما ثم تفاقمت إلى مشاحنات عنيفة بعد تدخل جميع اللاعبين، وصلت إلى التشابك بالأيدي فيما بينهما.

وبعد اشتعال الأمور، أشار طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد لحكم المباراة بأن ينهي اللقاء قبل انتهاء موعده الأساسي، وتحديداً في الدقيقة 85.

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