شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة.. «ساري» يستبعد «رونالدو» من قائمة مواجهة كالياري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة مدوية، قرر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالى، إراحة البرتغالى كريستيانو رونالدو أمام كالياري في المباراة المقرر إقامتها غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الكالتتشيو.

كان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالى للمرة التاسعة في تاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولتين، بعد الفوز على سامبدوريا 2-0 في الجولة الماضية.

وذكرت تقارير إيطالية أن مدرب يوفنتوس قرر إراحة رونالدو بدنياً من أجل الاستعداد لمواجهة أولمبيك ليون في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن رونالدو غضب بشدة من هذا القرار بسبب صراع المحتدم مع شيرو إبموبيلي على جائزة الحذاء الذهبي، مشددة على احتمالية رحيل المدير الفني المخضرم في نهاية الموسم الجاري.