شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور خاص لـ«ميسي» قبل موقعة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، ظهر بحذاء جديد من إحدى شركات الملابس الرياضية، خلال أول مران للبارسا، اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم المحلى.

وقالت الصحيفة إن ليونيل ميسي ارتدى حذاءه الجديد خلال مران البلوجرانا، في إطار استعداداته لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها 8 أغسطس المقبل.

وخضع لاعبو فريق برشلونة الإسباني لاختبار فيروس كورونا مساء أمس، الاثنين، قبل العودة إلى التدريبات اليوم، الثلاثاء، بعد التأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.