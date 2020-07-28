شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة نجم الأهلي إلى الشارقة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إعارة محمود فايز، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الحمراء، إلى الشارقة الإماراتي، نهاية الموسم الجاري.
ووافقت إدارة النادي الأهلي على رحيل «فايز» إلى نادي الشارقة الإماراتي، عقب رغبة اللاعب في الرحيل.
واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على رحيل اللاعب إلى الشارقة الإماراتي، وعدم استكمال الموسم الجاري، مع فريق اليد بالقلعة الحمراء.
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