شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وديًا، وذلك ضمن استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف بطولة الدوري الممتاز أغسطس المقبل.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره طلائع الجيش وديًا في تمام السادسة من مساء غد الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في خامس وديات الفريق، استعدادًا لبطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا.

وخاض الزمالك 4 وديات قبل ودية طلائع الجيش، الأولى كانت أمام سموحة وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم خسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف، وبعدها انتصار على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أما المباراة الرابعة الودية كانت اليوم أمام طنطا وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.