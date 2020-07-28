شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات «طائرة» الزمالك يتدربن في مركز شباب الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، بقيادة إيهاب محمد علي، تدريباته، اليوم الثلاثاء، بمركز شباب الجزيرة، نظرا لوجود إصلاحات بصالة النادي.

وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع اللاعبات لمناقشة برنامج الفترة الحالية وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص للفريق، ثم البدء بالمباريات الودية في الشهر المقبل.

من جانبه، أشاد إبراهيم بدر مدرب أحمال الفريق بتحسن الحاله البدنية للاعبات وتنفيذ البرنامج التأهيلي خلال المرحلتين الأولى والثانيى من البرنامج، مؤكدا التزام الجميع.

وقرر الجهاز الفني لفريق الطائرة للسيدات مواصلة التدريبات حتى الخميس المقبل ومنح اللاعبات راحة بدءا من الجمعة لمدة ثلاثة أيام.