شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في «يد» الزمالك بعد شفاء سهيلة خالد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قاسم إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، شفاء سهيلة خالد، لاعبة الفريق، والتي كانت تعاني من شد في العضلة الضامة ومشاركتها بتدريبات اليوم بشكل طبيعي.
وعقد الجهاز الفني لفريق كرة اليد «سيدات» بالزمالك جلسة اليوم من أجل الترتيب للبدء في المرحله الثانية للبرنامج التأهيلي الجديد مع اللاعبات قبل بدء مران اليوم بالملعب المفتوح.
وخاض الفريق تدريباته وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر ارتياح في «يد» الزمالك بعد شفاء سهيلة خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.