شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في «يد» الزمالك بعد شفاء سهيلة خالد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قاسم إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، شفاء سهيلة خالد، لاعبة الفريق، والتي كانت تعاني من شد في العضلة الضامة ومشاركتها بتدريبات اليوم بشكل طبيعي.

وعقد الجهاز الفني لفريق كرة اليد «سيدات» بالزمالك جلسة اليوم من أجل الترتيب للبدء في المرحله الثانية للبرنامج التأهيلي الجديد مع اللاعبات قبل بدء مران اليوم بالملعب المفتوح.

وخاض الفريق تدريباته وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.