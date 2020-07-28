شكرا لقرائتكم خبر عن هدهود يشيد بالتزام فريق كرة السلة «سيدات» بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مصطفى هدهود، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك، بالتزام لاعبات الفريق خلال التدريبات الحالية.

وبدأ الفريق تدريباتها، اليوم الثلاثاء، بالجري حول الملعب بالتراك، ثم استكمال تدريبات الأحمال البدنية، وتنفيذ بعض التمارين الخاصة.

وعقد الجهاز الفني جلسة لمناقشة بعض التعليمات الفنية والخطط، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالمباريات.

كما وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفى هدهود خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.