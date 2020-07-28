شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر: هذه الميدالية على رأس أولوياتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نجم التنس السويسرى روجر فيدرر سعادته البالغة بعدما نجح فى تجاوز أهم مرحلتين من مراحل الإعداد البدنى، التى تسبق عودته للملاعب، بعد إجرائه عمليتين جراحيتين فى الركبة.

وأكد فيدرر، فى تصريحات نقلها موقع «سبورتس كيدا»، أن هذه الفترة تعتبر صعبة للغاية على الجميع، لأن فيروس كورونا قد غيّر كثيرا من الحياة، قائلا: «يمر العالم حاليا بأزمة كبيرة، ونحن نتعامل معه بحذر».

وأضاف: «لم أجتمع مع والدىّ منذ بداية الأزمة، وهذا شىء صعب خصوصا على أطفالى، لقد استغرقوا وقتا لاستيعاب هذا الأمر». وتابع روجر: «يتوجب على الجميع أن يتعايش مع هذا الفيروس، أنا أعلم أن الأمر صعب، لكن لابد أن نكون على قدر من المسؤولية حتى تعود حياتنا إلى طبيعتها».

وأوضح فيدرر أنه يأمل فى أن يتمكن من المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020، المقررة العام المقبل، لأنها من أولوياته، قائلا: «حاليا الخطة تسير كما كان مخططا لها، فريقى الطبى أخبرنى أن الأمور جيدة، وسأتمكن من العودة إلى التدريبات الشهر القادم».

وأردف: «أود الفوز بميدالية إضافية فى الأوليمبياد، سواء فى منافسات الفردى أو الزوجى، لا يهم فى أى منافسة، المهم هو أن أحرز ميدالية».

وواصل: «عائلتى متشوقة جدا لهذا الحدث، بداية العام الحالى أخبرتنى إحدى بناتى، أنها تريد أن تتعلم اللغة اليابانية لتساندى عندما أشارك».

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وأتم فيدرر: «سأحاول أن أبذل قصارى جهدى من أجل تحقيق نتائج إيجابية فور عودتى للبطولات، أعلم أن الأمور لن تكون سهلة، لكن سأحاول».