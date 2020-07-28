شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مُحكمة للحاق «مبابى» بموقعة أتلانتا فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يفقد كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان الأمل تماما فى اللحاق بمواجهة أتالانتا الإيطالى، المقرر لها 12 أغسطس المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا.

وكشف إدوارد ليبكا طبيب منتخب فرنسا السابق عن خطة علاجية لتجهيز مبابى، قائلا «أشعة الرنين المغناطيسى لا يمكن الاعتماد عليها دائما عند إجرائها بعد أيام قليلة من الإصابة، لتورم كل الأجزاء حول موضع الآلام، بل يمكن أن تكون أكثر دقة إذا أجريت بعد 4 أو 5 أيام».

وأضاف ليبكا عبر شبكة فرانس تى فى سبورت «إذا كان باستطاعة مبابى المشى عند إجراء الرنين المغناطيسى، سيكون ذلك مؤشرا جيدا، بالتأكيد لن يشارك فى مباراة ليون بنهائى كأس الرابطة، لكن فى رأيى سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا».

وأوضح الطبيب الفرنسى «كيليان سيحصل على راحة من 4 إلى 5 أيام للتخلص من آلام التورم والارتشاح، ومع الثلج والمسكنات ستنخفض الآلام تدريجيا، وربما يتم توجيهه بألا تلمس قدمه الأرض أثناء النوم».

واستطرد «فى اليوم العاشر، يمكن لقدم مبابى أن تلمس الأرض، أولا عن طريق المشى فى خط مستقيم ثم بشكل متقاطع لقياس استجابة الكاحل لتغيير الاتجاهات».

وأتم ليبكا تصريحاته «إذا كان الكاحل يدعم تغيير الاتجاهات، وقتها يمكن لمبابى التدرب بالكرة، ومدى شعوره بالآلام فى هذه المرحلة، فإذا كان هناك ألم، فإنه لن يكون خطيرا، بل يمكن أن يخوض المباراة وقدمه ملفوفة برباط طبى». وأصيب كيليان مبابى بالتواء شديد فى كاحل القدم اليمنى نتيجة تدخل عنيف طرد على إثره، لوى بيرين، قائد سانت إيتيان خلال مباراة الفريقين، يوم الجمعة الماضى فى نهائى كأس فرنسا.

Advertisements