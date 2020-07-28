شكرا لقرائتكم خبر عن «سارى» يكشف كواليس حصول يوفنتوس على الدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، على الثنائى كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا بعد التتويج بلقب الدورى الإيطالى للمرة التاسعة على التوالى، عقب الفوز على سامبدوريا فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز السيدة العجوز 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الكالتشيو.

وحصل فريق يوفنتوس بشكل رسمى على لقب الدورى الإيطالى، عقب الفوز على سامبدوريا 2-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الكالتشيو، وقبل انتهاء البطولة بجولتين.

وقال ماوريسيو سارى، فى تصريحات صحفية عقب مباراة التتويج: «كريستيانو وديبالا يصنعان الفارق، اللاعبان لهما دور كبير فى التتويج بلقب (الإسكوديتو)».

وأشاد مدرب يوفنتوس بدور إدارة النادى فى هذا الإنجاز، قائلاً: «نمتلك إدارة كبيرة، ورئيسا يقف دائماً بجوار الفريق، لاسيما فى وقت الهزائم، النادى هنا له دور مهم».

وعن تحقيق لقب الدورى الأول له فى إيطاليا قال سارى: «هو لقب خاص بالنسبة لى، الفوز به صعب للغاية، وهذا الفريق معتاد على الانتصارات منذ 80 عاماً، الأمور تصبح أصعب فى كل موسم، التسليم بأشياء فى الرياضة أحد أكبر الأخطاء».

وأوضح سارى قائلاً: «لقب هذا الموسم له خصوصيته، وكان طويلاً جداً وصعباً أيضاً، فزنا باللقب قبل جولتين من النهاية، والفضل يعود لجميع اللاعبين، الأمور لم تكن سهلة بعد 8 أعوام من الفوز». وأضاف مدرب اليوفى: «هذا اللقب له شعور خاص بالطبع لأن الفوز به كان صعباً، يزداد الأمر تعقيداً على أى نادٍ عندما يريد مواصلة الفوز ولا يمكن أن تضمن أى شىء فى عالم كرة القدم، لم يكن الأمر مثل نزهة فى حديقة بل كانت رحلة طويلة وصعبة ومرهقة».

وواصل: «غادرت الميدان على الفور لأننى أردت تجنب إلقاء دلو من الماء فوقى..كان من الواضح أنه فى طريقه لكننى لم أتمكن من الفرار فى غرفة الملابس». وتعليقاً على إصابة ديبالا، قال مدرب يوفنتوس: «علينا القيام ببعض الاختبارات عليه، إنها مشكلة عضلية».

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زاد: «إنه نادٍ على قمة الكرة الأوروبية ولا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك..من الواضح أن الأمور تحتاج بعض الوقت للاستقرار ولفهم الطريقة التى يعملون بها هنا قبل تنفيذ أى تغيير من جانبك، لا يمكننى أن أطالب بتغيير كلى من أول موسم وإلا فلن أكون ذكياً». اختتم سارى تصريحاته، متحدثاً عن المهمة الصعبة التى وقعت على عاتقه بعد حقبة أليجرى: «كانت لدينا صعوبات تكتيكية مع لاعبين كبار موجودين هنا.. وكما رأينا فى السنوات الماضية لم يكن ديبالا ورونالدو يلعبان معاً فى كثير من الأحيان، وأعتقد أننا تمكنّا، مع كثير من العمل، من التوفيق بينهما».