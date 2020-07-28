شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارليسون: افتعلت شجار مع فان دايك وقلت له «من تظن نفسك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ريتشارليسون لاعب فريق ايفرتون الإنجليزي، إن الشجار الذي وقع بينه وبين فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عام ٢٠١٨ في المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين، وكان في حينها يسعى ليفربول للفوز بالمباراة من أجل اقتناص النقاط الثلاثة وتصدر الدوري الإنجليزي، كان شجار مفتعل مع فان دايك، مدافع فريق الريدز.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن الهدف من ذلك الشجار كان محاولة الحفاظ على نتيجة اللقاء التي كانت تعادل سلبي، ومحاولة إثناء ليفربول عن تسجيل أي هدف والخروج بالتعادل.

وأكد أن اللقاء شهد خلاف بينهم وأنه لن يتراجع أبداً عن موقفه في تلك المباراة مهما حدث، مشيراً إلى أن الأمر انتهى بطريقة ساخنة بينه وبين فان دايك.

وأشار إلى أنه كان يقاتل لإضاعة الوقت، وهذ الأمر لم ينال إعجاب لاعبي ليفربول، مشيراً إلى أن «الكسندر أرنولد» حاول افتعال مشكله معه بسبب ذلك.

واختتم حديثه للصيحفة الإنجليزية قائلاً: «قلت لفان دايك بالبرتغالية، من تظن نفسك»، مؤكدا أن كلاً من الطرفين كان يدافع عن ناديه، وأنهم استطاعوا إهدار ٥ دقائق من المباراة، ولكن انتصر ليفربول في نهاية المطاف بهدف «اوريجي» في الدقيقة ٩٥.

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