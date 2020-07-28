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أشعة على كاحل ياسر إبراهيم لتحديد حجم إصابته

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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