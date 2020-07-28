شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على كاحل ياسر إبراهيم لتحديد حجم إصابته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم.
وأوضح مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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