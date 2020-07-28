شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يوضح سبب موافقة كارتيرون على المشاركة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضي المشرف على الكرة بالزمالك عن سبب تغيير المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون موقفه بشان استكمال بطولة الدوري بعد رفضه القاطع في البداية

وقال المشرف على الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «بالنسبة لما حدث في ملف استئناف بطولة الدوري فإن مجلس الإدارة طلب رأي الجهاز الفني للفريق، وفي البداية كارتيرون أبدى اعتراضه على عودة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع المدربين، ثم تحدث هو شخصيًا بعدها مع المدرب وحضر أمام الجمعية العمومية للنادي وقال إنه كان يرفض المشاركة في الدوري ولكن كان يجب علينا التعامل مع الظروف الحالية ونظرنا في النهاية إلى مصلحة النادي».

كان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على طنطا وديا بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما ببرج العرب ضمن معسكر الفريق في الإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.