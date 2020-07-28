شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يشيد بتألق الناشئين في وديات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول بالزمالك، بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة خلال معسكر الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مشيدًا بالظهور المميز للاعبين الناشئين في صفوف الفريق الأول.

وأكد أمير مرتضى أن المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون، يتابع هؤلاء اللاعبين منذ فترة طويلة، مضيفًا: «قمنا بعمل عقود محترفين لهم منذ سنتين، وما يحدث الآن ليس صدفة، فهو معمول حسابه منذ فترة كبيرة».

وطالب أمير مرتضى الجماهير بدعم اللاعبين الناشئين وعلي الجميع عدم تحميلهم أكثر مما يجب، موضحا: «سنسير معهم بشكل سليم حتى يصبحوا مؤهلين للتواجد بشكل مستمر».