شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر السفير المصري بالمغرب على جهوده من أجل عودة بن شرقي وأوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، الشكر للسفير المصري في المغرب، على جهوده مع الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبي الفريق الأول، مشيرًا إلى أن إدارة النادي قامت بإنهاء كل الأمور الخاصة بالأوراق والإجراءات، لكنها تنتظر وجود أي رحلة إلى مصر لعودتهما والانضمام للفريق.

وتطرق أمير مرتضى إلى الحديث عن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا إنه كان هناك اقتراح بإقامة مواجهة الرجاء المغربي البيضاوي من مباراة واحدة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الآن البطولة عادت إلى نظامها القديم، والبطل لا ينظر إلى أي نظام ونحن مستعدون لكل الظروف.