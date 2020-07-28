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ديمبيلي لن يشارك امام نابولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

اعلن الصحفي الموثوق ​خافي ميغيل​ ان اللاعب الفرنسي ​عثمان ديمبيلي​ جناح ​​ لن يكون جاهزاً لمباراة نابولي في إياب دور الـ 16 لبطولة ​​.

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وخلال تصريحات له، قال ديمبيلي: "سأقولها بوضوح، ديمبيلي لن يصل لمباراة نابولي، حيث إنه لم يلعب أي مباراة منذ 9 أشهر، و6 أشهر دون المشاركة في التدريبات مع الفريق".

وأضاف: "عندما سينضم إلى المجموعة سيحتاج إلى أسبوعين على أقل تقدير من أجل الحصول على رتم المباريات".

واختتم: "بالنظر إلى تاريخ إصاباته، فإن برشلونة لا يريد المخاطرة به وكل ما يقال عن إمكانية مشاركته أمام نابولي هي مجرد شائعات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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