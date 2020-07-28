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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبيلي لن يشارك امام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
اعلن الصحفي الموثوق خافي ميغيل ان اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لن يكون جاهزاً لمباراة نابولي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وخلال تصريحات له، قال ديمبيلي: "سأقولها بوضوح، ديمبيلي لن يصل لمباراة نابولي، حيث إنه لم يلعب أي مباراة منذ 9 أشهر، و6 أشهر دون المشاركة في التدريبات مع الفريق".
وأضاف: "عندما سينضم إلى المجموعة سيحتاج إلى أسبوعين على أقل تقدير من أجل الحصول على رتم المباريات".
واختتم: "بالنظر إلى تاريخ إصاباته، فإن برشلونة لا يريد المخاطرة به وكل ما يقال عن إمكانية مشاركته أمام نابولي هي مجرد شائعات".
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