ديمبيلي لن يشارك امام نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

اعلن الصحفي الموثوق ​خافي ميغيل​ ان اللاعب الفرنسي ​عثمان ديمبيلي​ جناح ​برشلونة​ لن يكون جاهزاً لمباراة نابولي في إياب دور الـ 16 لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

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وخلال تصريحات له، قال ديمبيلي: "سأقولها بوضوح، ديمبيلي لن يصل لمباراة نابولي، حيث إنه لم يلعب أي مباراة منذ 9 أشهر، و6 أشهر دون المشاركة في التدريبات مع الفريق".

وأضاف: "عندما سينضم إلى المجموعة سيحتاج إلى أسبوعين على أقل تقدير من أجل الحصول على رتم المباريات".

واختتم: "بالنظر إلى تاريخ إصاباته، فإن برشلونة لا يريد المخاطرة به وكل ما يقال عن إمكانية مشاركته أمام نابولي هي مجرد شائعات".