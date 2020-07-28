كيمبيمبي: نحتاج الى مبابي في اسرع وقت ممكن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 اكد بريسنيل ​كيمبيمبي​ مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن إصابة زميله كيليان ​مبابي​ مؤثرة جدا وسوف تضر بالفريق في الايام المقبلة.

وتعرض مبابي لإصابة قوية بأربطة الكاحل في نهاية كأس فرنسا امام سانت ايتيان ولم يكمل على إثرها اللقاء. Advertisements وقال كيمبيمبي: "نحن جميعًا نشعر بالأسف تجاهه نعلم أن كيليان لاعب شاب ويحب المشاركة واللعب دائمًا". وأضاف الدولي الفرنسي: "إصابة مبابي تؤلمنا وغيابه يؤثر علينا لكن الاصابات جزء من كرة القدم ولقد اعتدنا على ذلك". وأتم: "أتمنى أن يعود مبابي إلينا في أقرب وقت ممكن لأننا سنحتاجه أيضًا".

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