أخبار سارة قادمة من معسكر برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، عن عودة لاعبيه الفرنسيين الثلاثة أنطوان غريزمان، كليمان لانغليه وعثمان ديمبيلي إلى التمارين الفردية مع استئناف تدريبات الفريق قبل مواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. وجاء في بيان على موقع النادي الكاتالوني أن "الفريق عاد إلى التمارين.. وكان من الجيد رؤية الفرنسيين كليمان لانغليه وأنطوان غريزمان، وإن كان بمعزل عن بقية المجموعة إذ يستمران في الالتزام ببرنامج التعافي"، مشيراً إلى أن ديمبيلي قام بتمارين فردية أيضاً. ولم يذكر النادي ما إذا كان اللاعبون سيكونون في جاهزية لمواجهة نابولي على ملعب كامب نو في 8 أغسطس (أغسطس) المقبل، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في إيطاليا. وتعرض غريزمان لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن في 11 يوليو (تموز) الجاري أبعدته عن آخر مبارتين من موسم الليغا الذي أنهاه برشلونة وصيفاً للبطل والغريم الأزلي ريال مدريد. فيما تعرض لانغليه في 19 الحالي لإصابة في الفخذ. وعانى ديمبيلي من إصابة بقطع في وتر فخذه الأيمن خضع على إثرها لعملية جراحية في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت وعانى من انتكاسة أخرى عندما عاد إلى التمارين في فبراير (شباط).

