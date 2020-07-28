شركة محلية تصنع ملابس الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مجلس إدارة نادي الاتحاد عقدا يمنح شركة محلية خاصة امتياز تصنيع الملابس والإكسسوارات الرياضية لمختلف الألعاب بالنادي وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم.

وستبدأ الشركة الجديدة بتصميم ملابس فرق الألعاب المختلفة من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية وطبية خلال الأيام المقبلة تأهبا لتدشينها قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكانت إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي ألغت العقد المبرم مع شركة الملابس الرياضية السابقة steam في مارس 2020 لأسباب عدة تتعلق بالدفعات المالية غير المستلمة إلى جانب جودة المنتجات وعدم إنشاء مراكز بيع معتمدة.

وسبق أن أعلن عن هذه المميزات المتفق عليها والتي لم تنفذ، عن طريق عضو مجلس الإدارة السابق ومسؤول الاستثمار خالد تميرك في مؤتمر تدشين التعاقد مع الشركة في 1 مايو 2019.

وتأمل إدارة النادي أن تنعش خزينتها بعوائد مالية تتجاوز 20 مليون ريال في الموسم الرياضي من خلال هذا التعاقد، إلى جانب أكثر من 24 مليون ريال كذلك في الموسم كعوائد مالية من التعاقد مع شركة FAW BESTUNE للسيارات كراع رئيس للفريق الأول لكرة القدم.