الريال يعلن إصابة ماريانو بكورونا

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وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أمس «بعد فحوص فيروس كورونا المستجد التي خضع لها لاعبو الفريق الأول أمس الأول بواسطة جهاز الخدمات الطبية بالنادي، جاءت نتيجة العينة المأخوذة من لاعب الفريق ماريانو إيجابية، اللاعب يتمتع بصحة ممتازة الآن، وينفذ بروتوكول العزل الصحي في منزله».
ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل، حيث خسر ذهابا 1 - 2 على أرضه في فبراير الماضي.
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