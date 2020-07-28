شكرا لقرائتكم خبر الريال يعلن إصابة ماريانو بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي ريال مدريد الإسباني أمس تعرض لاعبه ماريانو دياز للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أمس «بعد فحوص فيروس كورونا المستجد التي خضع لها لاعبو الفريق الأول أمس الأول بواسطة جهاز الخدمات الطبية بالنادي، جاءت نتيجة العينة المأخوذة من لاعب الفريق ماريانو إيجابية، اللاعب يتمتع بصحة ممتازة الآن، وينفذ بروتوكول العزل الصحي في منزله».

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل، حيث خسر ذهابا 1 - 2 على أرضه في فبراير الماضي.