الكرواتي فيدا يرحب باللعب للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدافع الكرواتي الدولي المحترف بصفوف فريق بشتكاش التركي، دوماغوي فيدا عدم ممانعته في الالتحاق بالدوري السعودي للمحترفين، وتحديدا نادي النصر، لتعويض غياب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، فيما يتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية بعد أن رصد النصر مبلغ 4.5 ملايين يورو كعرض للنادي التركي على أن يتفق مع اللاعب على راتبه السنوي، إلا أن الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب حاليا قد يعرقل الصفقة، حيث إن راتب فيدا الذي يرتبط مع النادي التركي بعقد يمتد حتى 2022، يبلغ 3 ملايين يورو، وهو ما يحاول النادي التركي تخفيضه وفي حاله فشله، سيعمل على تسويقه. على صعيد آخر، منح المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين إجازة يوم واحد فقط، وهو يوم عيد الأضحى المبارك الموافق الجمعة على أن يعود جميع اللاعبين إلى مواصلة تدريباتهم الاعتيادية يوم السبت، تحضيرا لمواجهة الند التقليدي الهلال الأربعاء المقبل الموافق الخامس من أغسطس المقبل في بداية استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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