الكرواتي فيدا يرحب باللعب للنصر

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على صعيد آخر، منح المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين إجازة يوم واحد فقط، وهو يوم عيد الأضحى المبارك الموافق الجمعة على أن يعود جميع اللاعبين إلى مواصلة تدريباتهم الاعتيادية يوم السبت، تحضيرا لمواجهة الند التقليدي الهلال الأربعاء المقبل الموافق الخامس من أغسطس المقبل في بداية استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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