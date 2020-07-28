البحرين راعية لنادي باريس إف سي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت مملكة البحرين عبر صندوقها الاستثماري على حصة بنسبة 20% وأصبحت راعية رئيسة لنادي باريس إف سي أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.

من جانبه، أعلن النادي الفرنسي عن نجاح الاتفاقية وزيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20% من الشركة، مضيفا أن بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيس للنادي بحصة 77%.

وأصبحت البحرين راعية رئيسة للنادي الذي أفلت من الهبوط إلى الدرجة الثالثة الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز الـ17 ضمن الدرجة الثانية.

وبالإضافة إلى هذا الاستثمار، سيصبح الصندوق البحريني الراعي الرئيس للنادي بهدف تعزيز صورة وسمعة البحرين.

وقال النادي الفرنسي «الطموح الرياضي للفريق الأول للذكور هو بلوغ الدرجة الأولى في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي إلى أعلى مستوى في بطولة الدرجة الأولى».

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ولم يشارك فريق الرجال في الدرجة الأولى منذ عام 1974، ويلعب في ظل العملاق باريس سان جيرمان الذي يهيمن على بطولة الدرجة الأولى منذ 2011.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين يورو للاستحواذ على 20% من أسهم النادي.

وأعلن النادي قدوم المدرب جان مارك نوبيلو (59 عاما) الذي خاض تجارب عدة في الجزائر والإمارات ولبنان، لتسلم منصبه كمدير لمركز تكوين اللاعبين.

وتواصل البحرين استثماراتها الرياضية، بعد إطلاقها في 2016 فريق البحرين - ماكلارين للدراجات الهوائية، علما بأنها تستضيف منذ 2004 جائزة كبرى للفورمولا واحد على حلبة صخير.