شكرا لقرائتكم خبر ملايين النصر تقنع الأهلي ببيع متبقي عقد عبدالفتاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي النصر في إقناع نظيرتها في الأهلي على بيع فترة الـ6 أشهر المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري بعد أن وقع الأخير رسميا بكشوفات النصر في 17 يوليو الحالي لمدة 3 سنوات فور دخوله الفترة الحرة من عقده مع الأهلي.

وبدعم من العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، أودع النصر مبلغ 3 ملايين ريال في حساب الأهلي، علما أن العضو الداعم الأمير خالد بن فهد هو من تكفل بقيمة الصفقة.

وبهذه الخطوة أصبح عبدالفتاح عسيري لاعبا نصراويا يحق له المشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، مستفيدا من الموافقة التي حصلت عليها الأندية السعودية المشاركة في البطولة من الاتحاد القاري على تسجيل لاعبيها الجدد.

وقاد مفاوضات التنازل عن الفترة المتبقية في عقد عبدالفتاح عسيري، المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي من خلال حضوره إلى مقر نادي الأهلي في جدة، سبق ذلك اتصالات واسعة جرت طوال الأسبوع الحالي لتقريب وجهات النظر.

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وعرض النصر في بداية المفاوضات 3 ملايين لشراء الشهور الستة المتبقية من عقد اللاعب، غير أن مسؤولي الأهلي اشترطوا الحصول على 8 ملايين ريال، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق أمس أرضى الطرفين.

وفور توقيعه للنصر، أخضع الأهلي عبدالفتاح عسيري إلى تدريبات انفرادية في إشارة إلى إخراجه من حساباته للجولات الثماني المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر خطف أيضا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمين بخاري عقب دخوله الفترة الحرة، حيث التحق الأخير بتدريبات الفريق مباشرة.