اخبار الرياضه

توتنهام يقترب من هويبرج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر توتنهام يقترب من هويبرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - اقترب توتنهام الإنجليزي من ضم لاعب فريق ساوثهامبتون، الدنماركي بيير هويبرج.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أمس أن توتنهام عرض 15 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب خط الوسط الدنماركي الدولي خلال مفاوضاته الجارية مع ساوثهامبتون.

وأضافت الشبكة أن نادي إيفرتون أبدى هو أيضا اهتمامه بضم هويبرج، كما قدم عرضا وصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكنها علمت أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى توتنهام.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي من ، في المركز السادس برصيد 59 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يقترب من هويبرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا