توتنهام يقترب من هويبرج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب توتنهام الإنجليزي من ضم لاعب فريق ساوثهامبتون، الدنماركي بيير هويبرج.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أمس أن توتنهام عرض 15 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب خط الوسط الدنماركي الدولي خلال مفاوضاته الجارية مع ساوثهامبتون.

وأضافت الشبكة أن نادي إيفرتون أبدى هو أيضا اهتمامه بضم هويبرج، كما قدم عرضا وصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكنها علمت أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى توتنهام.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، في المركز السادس برصيد 59 نقطة.