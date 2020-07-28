شكرا لقرائتكم أرسنال يكشف عن موقف لاعبيه المصابين قبل صدام تشيلسي بنهائى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى أرسنال الإنجليزي، بياناً رسمياً اليوم، الثلاثاء، حول لاعبيه المصابين قبل مباراة تشيلسي في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها السبت المقبل.

قال أرسنال في بيانه، إن هيكتور بيليرين لم لم يتدرب يوم الأحد الماضي مع باقي زملاؤه، بسبب شعوره بألام في الساق، قبل أن يتدرب اليوم بشكل طبيعي مع الفريق.

أضاف الجانرز خلال بيانه، إنه بالنسبة لحارس مرمى أرسنال بيرند لينو، فإنه يتدرب الآن بشكل منفرد بالكرة ويهدف الدولي الألماني الآن إلى العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الحالي.

تابع البيان، إن كالوم تشامبرز قد تقدم الآن إلى المرحلة الثانية في عملية شفاؤه من الإصابة التي كان قد تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي خلال شهر ديسمبر الماضي أمام تشيلسي، وهو الآن يركض ويجري بشكل خفيف.

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أشار، إن كالوم تشامبرز سيواصل العمل بجد خلال فترة الراحة الحالية، من أجل أن يصبح جاهزًا بحلول الموسم الجديد.

زاد البيان، إن بابلو ماري قد أجرى جراحة ناجحة في ركبته وقد أزال العكازات الآن ويستطيع التحرك بشكل طبيعي، وقد عاد من إسبانيا ليستكمل علاجه في إنجلترا، بهدف العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يخص جابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال، والذي لا يزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها على مستوى أوتار الركبة، قد مرت العملية الجراحية التي أجراها دون مشاكل.

ويتلقي مارتينيلي العلاج والدعم بشكل كامل من قبل الفريق الطبي لأرسنال، حيث سيستمر تعافي المهاجم البرازيلي الشاب طوال فترة الإعداد للموسم الجديد، بهدف العودة إلى التدريبات بنهاية العام الحالي.