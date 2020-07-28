شكرا لقرائتكم سموحة يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 1 وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سموحة على نظيرة الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحه ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى ، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة ، وأقيمت المباراة من 85 دقيقة حسب أتفاق الفريقين.

من ناحية أخرى ، تحسنت حالة ثنائى سموحة محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير، ومن المقرر عودتهما لتدريبات الفريق السكندرى بعد إجازة عيد الأضحى بعد تماثلهما الشفاء بشكل كبير، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى يرغب فى عزلهما أكبر فترة ممكنة حتى لا ينتقل الفيروس بين اللاعبين.

ويحاول حمادة صدقى وضع التشكيل الأمثل للفريق قبل عودة مباريات الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بعد سلسلة الهزائم الودية التى تلقاها الفريق، حيث خسر أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف والأهلى برباعية نظيفة وهو أدى لوجود حالة من الإنزعاج داخل أروقة النادى السكندرى قبل أت يفوز سموحة على جاره الاتحاد مساء اليوم كما سيخوض ودية أخرى أمام الأتحاد أيضاً.

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من ناحية أخرى أبدى حمادة صدقى عدم قلقه على مستقبل الفريق بالدورى، خاصة بعد الهزيمتين اللتين تلقاهما أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف وأمام الأهلى برباعية نظيفة، مطالباً وسائل الإعلام بالتعامل بواقعية مع نتائج الفريق الودية، موضحا في الوقت ذاته أن الغرض الأساسى من المباريات الودية هو اكتشاف الأخطاء وعلاجها فى أسرع وقت ممكن قبل عودة النشاط الرياضى.

وتعجب صدقى من هجوم البعض على سموحة مؤكدا أنه يعانى من غيابات كثيرة بالفريق، على رأسهم محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابان بوباء كورونا وتم عزلهما وناصر ماهر الذى يعانى من إجهاد وفضل إراحته للعودة سريعا قبل استئناف النشاط.

واختتم المدير الفنى لسموحة تصريحاته بأن الفريق لم يصل لفورمة المباريات حتى الآن، واللاعبون لا يستطيعون إكمال مباراة، لذا فإنه يقوم بإجراء التغييرات لإشراك جميع اللاعبين ورفع المعدل البدنى لهم.