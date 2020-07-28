شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يضم فرج "المصري" لقائمة منتخب الشباب استعدادًا لأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء زياد فرج لاعب الفريق تحت 18 عامًا لمعسكر منتخب الشباب تحت 19 عامًا بقيادة ربيع ياسين والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من الخامس من أغسطس المقبل والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وذلك ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 19 عامًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب زياد فرج كان قد سبق انضمامه للمنتخب ذاته حيث خاض معه نهائيات بطولة شمال أفريقيا للشباب التي أقيمت بتونس خلال شهر نوفمبر الماضي ، علمًا بأن اللاعب قد شارك مع الفريق الأول في مباراته أمام فريق نادي مصر ليصبح أصغر لاعب شارك مع الفريق الأول لناديه هذا الموسم حيث لم يكن قد تجاوز الثمانية عشر عامًا.