شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. كهربا يتصدر تويتر عقب خماسية الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب مباراة الأحمر أمام الجونة الودية التي ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز الذى شارك "كهربا" خلال أحداث الشوط الثانى ، وفاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

سجل خماسية الأهلى، محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بهذا الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.