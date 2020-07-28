شكرا لقرائتكم الهلال يتعادل مع الشعلة ويكسب الرياض برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يوم الثلاثاء مباراتين وديتين أمام الشعلة والرياض، وذلك على ملعبه الرئيسي في مقر النادي، ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

وتعادل في مباراته الأولى مع الشعلة بهدفين لكل منهما، وسجل للهلال الإيطالي سيباستنيان جوفينكو، فيما كسب تجربته الثانية ضد الرياض برباعية دون مقابل، عن طريق صالح الشهري "هدفان" ونواف العابد وياسر الشهراني.

وشهدت الودية الثانية ضد الرياض مشاركة محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريو، فيما تواجد البرازيلي كارلوس إدواردو في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بسبب تعرضه لكدمة في العضلة الضامة.