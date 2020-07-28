موستافي يخضع للجراحة ويغيب فترة طويلة عن أرسنال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء أن مدافعه الألماني شكوردان موستافي سيغيب عن بداية الموسم المقبل عقب خضوعه لجراحة في أربطة الركبة. وتعرض موستافي "28 عاما" للإصابة خلال المباراة أمام مانشستر سيتي يوم 18 يوليو الجاري في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي. Advertisements ويأمل ارسنال أن يعود موستافي للتدريبات الجماعية بحلول أكتوبر المقبل. ويغيب المدافع الألماني عن المباراة النهائية لكأس الاتحاد بعد أن غاب عن نهائي البطولة عام 2017 أمام تشيلسي بسبب الإعياء. وأوضح ارسنال في بيانه: المزيد من الفحوص خلال الأسبوع ستحدد مدى الإصابة في أربطة الركبة اليمنى، شكوردان خضع لإجراء جراحي بسيط، هو الآن في المراحل الأولى من التعافي والتأهيل، ويحظى بالإشراف والدعم من جهازنا الطبي.

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