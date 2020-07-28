شكرا لقرائتكم إصابة لاعب ريال مدريد بـ"كورونا".. وغيابه عن لقاء سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، تعرض لاعبه ماريانو دياز للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما يعني غيابه عن لقاء مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: بعد فحوص فيروس كورونا المستجد التي خضع لها لاعبو الفريق الأول يوم الاثنين، بواسطة جهاز الخدمات الطبية بالنادي، جاءت نتيجة العينة المأخوذة من ماريانو دياز إيجابية، واللاعب يتمتع بصحة ممتازة الآن، وينفذ بروتوكول العزل الصحي في منزله.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" فإن دياز (26 عاماً) تعرض إلى الإصابة بالفيروس سريع الانتشار خلال الإجازة الممنوحة من المدرب زين الدين زيدان للاعبيه عقب نهاية الدوري الإسباني الذي فاز به ريال مدريد، لكنها أشارت في ذات الوقت إلى أن دياز لم يخالط أحداً من اللاعبين كون الفريق لم يتمرن في الأيام الماضية.

ولم يشارك دياز كثيراً مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، إذ لعب 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني ومباراتي كأس السوبر، سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى برشلونة خلال لقاء "الكلاسيكو" الذي جمع الفريقين مطلع مارس وانتهى لمصلحة فريق العاصمة الإسبانية بهدفين دون مقابل.