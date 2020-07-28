شكرا لقرائتكم فيرنر: أريد أن أكون جزءاً من تاريخ تشيلسي الحديث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني الدولي تيمو فيرنر رغبته في أن يصبح جزءا من العصر الجديد لتشيلسي بعدما انتقل مؤخرا للفريق الإنجليزي قادما من لايبزيغ الألماني بعقد يمتد لخمسة أعوام، مشيراً إلى أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لعب دورا مهما في قدومه إلى النادي.

وقال فيرنر يوم الثلاثاء للموقع الرسمي لتشيلسي: أعرف اللاعبين من قبل عندما فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ديدييه دروغبا ، ومدربي الجديد فرانك لامبارد، وبيتر تشيك كمستشار فني، إنه أشبه بحلم صغير بالنسبة لي، لكني لا أريد أن أصبح مثلهم، أريد أن أكون جزءا من العصر الجديد هنا لذا سأحاول أن أبذل قصارى جهدي.

وربطت تقارير صحفية بين فيرنر وليفربول بطل إنجلترا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا ، لكن لامبارد بذل الكثير من الجهد من أجل ضمه لتشيلسي، ونجح في إقناعه بانه جزء لا يتجزأ من خطط النادي، وأوضح تيمو: لقد تحدثنا كثيرا حول أمور مثل النظام، مثل طريقة اللعب التي يعتزم تطبيقها ، وكيفية ملائمة النظام بالنسبة لي.

وختم المهاجم الألماني: سأحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لتشيلسي، لهذا السبب تعاقدوا معي، أن أنقل الأهداف التي سجلتها مع لايبزيغ إلى هنا ، وربما تسجيل أهداف أكثر هنا.