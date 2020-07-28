شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يُجهّز مفاجأة فى تشكيل المصرى أمام الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز طارق العشري المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مفاجأة فى تشكيلة الفريق أمام الزمالك فى اللقاء المقرر بينهما يوم 6 أغسطس المقبل المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر للدورى، ويبحث المدير الفنى للمصرى عن تحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر حيث يحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة وهو مركز لا يليق بإمكانيات الفريق، ومن المقرر أن يعتمد طارق العشرى على بعض لاعبيه الناشئين الذين لفتوا الأنظار خلال معسكر البرج العرب للدفع بأحدهم أمام الزمالك لإرباك الخصم خاصة أنه من أكثر المدربين الذين يعتمدون على اللاعبين الشباب .

من ناحية أخرى اقترب عماد فتحى لاعب المصرى من دخول التدريبات الجماعية لفريقه بعد عيد الأضحى المبارك، عقب تماثله للشفاء من القطع فى الرباط الصليبى الذى أبعده عن المشاركة مع الفريق طوال الموسم الحالى، ورفض طارق العشرى التعجل فى الدفع باللاعب فى التدريبات الجماعية مطالبا الجهاز الطبى الإشراف على برنامجه العلاجى حتى يعود معافى بشكل جيد للاستفادة منه بعد عودته فى ظل النقس الشديد الذى يعانى منه الفريق بسبب أزمة القيد.