شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: لاعبو سيراميكا كليوباترا حصلوا على جميع مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى مجلس إدارة النادي للدعم المادي والمعنوي الذي قدمه ولايزال يقدمه للجهاز الفني واللاعبين مضيفا أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم كاملة سواء الرواتب أو الأقساط، وكذلك الجهاز الفني، وهذا أمر يحسب لمجلس الإدارة في الوقت الذي يتجه في البعض إلى تقليل العقود والمرتبات.

وأردف شعبان قائلا: "ما فعله مجلس إدارة النادي يثبت أن سيراميكا كليوباترا كيان كبير، يفخر الجميع بالانتماء إليه، ويؤكد على أهداف النادي القومية لخدمة الرياضة المصرية، ورغبته في تقديم تجربة جديدة مفيدة وقوية للجمهور المصري".

وأنهى حديثه: "نحن محظوظون بوجود معتز البطاوي عضو مجلس إدارة النادي في منصب المشرف العام على الكرة، إنه يتعامل باحترافية شديدة مع كافة عناصر الفريق، من الممكن أن تمتلك الإمكانيات ولكن لا تستطيع استغلالها وهذا حدث في العديد من الأندية بسبب سوء الإدارة، ولكن البطاوي يستطيع استغلال الإمكانات بشكل رائع، ويكفي أنه صعد بالفريق سريعا في الدرجات، وينافس في كل موسم على الصعود للدوري الممتاز".