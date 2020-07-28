شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة ردًا على خطاب "كاف": أقل ملعب فى مصر به كل الاشتراطات

اتحاد الكرة ردا على خطاب الكاف: أقل ملعب فى مصر به كل الاشتراطات

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