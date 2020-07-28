شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير فى رمضان صبحى تحت قيادة فايلر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور ملحوظ فى أداء رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، المعار لصفوف النادى الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، الأمر الذى دفع مسئولى القلعة الحمراء للصراع والتمسك بتجديد استعارة اللاعب أو الحصول على خدماته من النادى الإنجليزى بشكل نهائى، خاصة إنه أصبح من أهم اللاعبين بالفريق فى الفترة الحالية ومن الأعمدة الأساسية بعد أن شكل جبهة قوية مع الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر.

رمضان صبحى، ظهر تألقه وبزغ نجمه فى الفترة الأخيرة بوضوح، خاصة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد ن النجاحات أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.

ووفقًا لما أكد محمد يوسف نجم الأهلى والمدير الفنى الأسبق للفريق، أن رمضان صبحى تطور كثيرًا فى عدة جوانب أهمها إنه أصبح "ايجابى" على مرمى الخصم، ويحرز أهدافًا بنفسه ولا يكتفى بصناعتها فقط، وتحسن مستواه البدنى بخلاف خبراته التى تزايدت فى الفترة الأخيرة، مع شخصيته القيادية التى لا يتحلى بها إلا قليل من اللاعبين.

كما أكد عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق، أن رمضان صبحى استغنى عن اسلوبه الذى كان يظهر به فى بداية مشواره وهو الاعتماد على اللعب الفردى، واستغلال مهاراته الجسدية فى المراوغة دون إفادة الفريق، مؤكدًا أن اللاعب أصبح مميزا جدًا من الناحية البدنية بعد الموسم الذى قضاه فى انجلترا، كما إن فايلر ساعده على أن يصبح إيجابيًا وجماعيًا أكثر، وعدم الاعتماد على اللعب الفردى فقط، فضلاً عن أنه أصبح يسعى لهز مرمى الخصم ما جعله أكثر إفادة للفريق عن الفترة الماضية.

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وشهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

قال موقع " examinerlive " الإنجليزى أن الكواليس تؤكد على أن هناك عرضا أوروبيا أمام هيدرسفيلد فى ظل اهتمام نادى أودينيزي الإيطالي بالتعاقد مع رمضان صبحى، إلا أن هيدرسفيلد يبحث عن الاستفادة بـ 5 ملايين جنيه استرليني لبيع اللاعب.