شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الأهلى "ارتاح" بعد عودة ذهاب وإياب نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفنى للنادى الأهلي، أن قرار عودة نظام الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أثار حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر لديه أفضلية فى هذا النظام وهى إن مباراة العودة ستكون على أرضنا، فضلاً عن عدم ضغط اللاعبين فى 90 دقيقة فقط، والعمل على إنهاء اللقاء مبكرًا لعدم اللجوء لركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستعد لعودة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل.

وتحدث سامى قمصان خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" عن تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة خلال مشاركته أمام الجونة الودية، اليوم، الثلاثاء، مشيرًا إلى إن طبيب الفريق قام بوضع قدم ياسر فى الثلج ومن المنتظر أن يُجرى أشعة فى الوقت الحالى للاطمئنان على اصابته.

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