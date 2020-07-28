شكرا لقرائتكم خبر عن فرج "المصري" ينضم لقائمة منتخب الشباب استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء زياد فرج لاعب الفريق تحت 18 عامًا لمعسكر منتخب الشباب تحت 19 عامًا بقيادة ربيع ياسين والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من الخامس من أغسطس المقبل والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وذلك ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 19 عامًا.

جدير بالذكر أن اللاعب زياد فرج كان قد سبق انضمامه للمنتخب ذاته حيث خاض معه نهائيات بطولة شمال أفريقيا للشباب التي أقيمت بتونس خلال شهر نوفمبر الماضي ، علمًا بأن اللاعب قد شارك مع الفريق الأول في مباراته أمام فريق نادي مصر ليصبح أصغر لاعب شارك مع الفريق الأول لناديه هذا الموسم حيث لم يكن قد تجاوز الثمانية عشر عامًا.

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من ناحية أخرى، استدعى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمصري، ثلاثي فريق الشباب بالنادي محمد عبد الخالق "دقدق" وإبراهيم الغنام وزياد فرج للانضمام للمعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق ببرج العرب حاليًا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام في السادس من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الثلاثي سبق لهم التصعيد للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة ، حيث يشغل الأول مركز الظهير الأيمن ، فيما يشغل الثاني مركز قلب الدفاع ، ويشغل الثالث مركز لاعب خط الوسط المهاجم ، علمًا بأن الثلاثي كانوا ينتظمون مؤخرًا في تدريبات فريق الأمل بالنادي المصري تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين والذي يقوم بالتنسيق الدائم مع طارق العشري في كافة الأمور المتعلقة بتصعيد اللاعبين المتميزين من فريق الأمل للتدريب مع الفريق الأول.