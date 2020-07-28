شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ "الأهلي" يتحدث عن "رسالة" الجهاز الفني بعد وديتي سموحة والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة، استعدادًا لاستنئاف مباريات بطولة الدوري، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق، وحقق فيهما الفوز على سموحة والجونة برباعية نظيفة و5 / 2 على التوالي، وأشار إلى أن فترة التوقف كانت كبيرة، وهو ما استلزم خوض تدريبات قوية ومباريات في فترة زمنية قصيرة، تماشيًا مع سيناريو عودة الدوري، وضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، وأن لاعبي الأهلي لديهم إصرار وعزيمة على العودة إلى المستوى الذي كان عليه الفريق قبل فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا

وأوضح الشيخ أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة، نظرًا للارتباط بالمنافسة على بطولة الدوري، إلى جانب مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حريص على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالفوز بالبطولتين.

وأكد اللاعب أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، وأن رينيه فايلر، المدير الفني، يتحدث عن ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريبات، وكذلك الحرص الشديد لتجنب تعرض أحد اللاعبين للإصابة بعد فترة الغياب الطويلة التي تركت آثارها على الحالة البدنية للجميع، وأضاف: «المباريات الودية التي خضناها أمام سموحة والجونة شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وهو ما يعتبر رسالة من الجهاز الفني بأن كل لاعب يمتلك فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، مما يمثل دافعًا وحافزًا للكل من أجل الاجتهاد، وهو ما يصب في صالح الفريق بشكل عام».

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وتطرق الشيخ إلى الحديث عن دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الفريق، وأن مواجهات الدور نصف النهائي تحمل صعوبات بالغة في ظل الأوضاع الراهنة، وأن الفرق الأربعة التي تأهلت الى الدور نصف النهائي تضم عناصر مميزة ولديها طموح الفوز باللقب، وهو ما يجعل المهمة صعبة للغاية على الجميع.

وطلب الشيخ من جمهور النادي الأهلي أن يستمر في دعمه ومساندته للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في المرحلة الصعبة القادمة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف الفريق وأن يحتفل مع الجماهير ببطولة الدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا.