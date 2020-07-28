شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتصدر تويتر عقب خماسية الأهلى في الجونة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب مباراة الأحمر أمام الجونة الودية التي ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز الذى شارك "كهربا" خلال أحداث الشوط الثانى، وفاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

سجل خماسية الأهلى، محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بهذا الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر إعادة تقييم اللاعبين المعارين خاصة بعد قرار استئناف الدوري، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين لأثبات جدارتهم ، وكان فايلر قد اتخذ قراراً سابقاً في ضوء المباريات التي لُعبت في الدوري بعودة محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق، إلا أنه تم تعليق هذا القرار وتم منح الفرصة للجميع من جديد، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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وتعاقد الأهلي مع صفقة وحيدة حتى الآن وهو طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب على أن ينضم بداية من الموسم الجديد، وكلفت الصفقة الخزينة الحمراء مبلغ 25 مليون جنيه، 20 منهم سيتم دفعهم على أقساط على مدار 12 شهر في الوقت الذي سيتم دفع الـ5 ملايين المتبقية على طريقة البونص في حالة حدوث عددة أمور أبرزها انضمام طاهر للمنتخب الأول وفوز الأهلي ببطولة افريقيا واحراز اللاعب عدد أهداف معين ومشاركته في عدد مباريات معين فيما يمنح العقد المقاولون العرب الحق في الحصول على نسبة 20 % من نسبة بيعه مستقبلاً.