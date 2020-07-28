شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: فايلر "مالوش في الوديات".. وبادجى لم يصنع البصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف نجم الأهلى والمدير الفنى الأسبق للفريق، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للشياطين الحمر، غير مقتنع بالمواجهات الودية، ولا يأخذها على محمل الجد أو التقييم للاعبين، بدليل أنه لم يخوض فى تلك الفترة وبعد توقف طويل جدًا بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى إلا مواجهتين وديتين فقط أمام سموحة ثم الجونة فى مواجهة اليوم، أوضح يوسف خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" إن فايلر فى فترة توقف مسابقة الدورى السابقة لمدة 40 يومًا لم يخوض فايلر إلا مباراة ودية واحدة، مشيرًا إلى إن الخواجة السويسرى يعتمد على التدريب ويعد هو رقم 1 فى خطته.

وتحدث محمد يوسف عن فوائد الأهلى من مواجهة الجونة الودية والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 2، لافتًا إلى إنها ساعدت فايلر على تجهيز التشكيل الأساسى وكذلك البدلاء، مع رفع الحالة البدنية للاعبين، موضحًا إن الفوز بنتائج كبيرة دليل على عودة اللاعبين بشكل سريع، معلقًا على أداء السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق، مؤكدًا إنه لم يستطيع حتى أن أن يصنع بصمة مع جمهور الأهلى.

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وسجل خماسية الأهلي فى الجونة كل من محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي، وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي، لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بها الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.