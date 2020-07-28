شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف: تعليمات كارتيرون وراء تألق الناشئين في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالزمالك والذي تألق مؤخرًا مع الفريق الأول في المباريات الودية، أنه يشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي، حسبما يطلب منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأضاف اللاعب في تصريحات لقناة الزمالك أن كارتيرون طالب اللاعبين بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب ، مُشيرًا إلى أن النجوم الكبار دائمًا يتحدثون مع الصغار، ويقدمون لهم دعمًا مستمرًا بعدم الخوف واللعب بقوة والجرأة.

وأشار نجم شباب الزمالك إلى أنه انضم للزمالك منذ ٥ سنوات قادمًا من مركز شباب دمياط وكان طموحه من البداية المشاركة مع الفريق الأول، موضحًا أنه يقوم بعمل المطلوب منه فقط داخل الملعب ويحاول اللعب برجولة معتبرًا أن تعليمات كارتيرون هي سر ظهوره وزملائه الناشئين بشكل طيب.

ووجه حسام أشرف الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على دعمه المستمر وتجديد عقود اللاعبين الناشئين موضحا سعادته أيضًا بمساندة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وكذلك ثقة الجهاز الفني للفريق.

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ونجح مصطفي فتحي لاعب الزمالك في قيادة فريقه لتحقيق الفوز علي نظيره طنطا بنتيجة 2/1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري، ونجح مصطفي فتحي في احراز هدف الفوز للزمالك قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، بعدما كانت النتيجة تشير الي تعادل الفريقين 1/1، حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 60 عن طريق حسام اشرف ونجح محمد العشري لاعب طنطا في احراز هدف التعادل لفريقه في مرمي الزمالك في الدقيقة 70 ليفوز الزمالك 2/1، وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمجموعة من الناشئين في الشوط الثاني من المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعدد من التغييرات حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة