شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يغازل زوجته فى عيد زواجهما الخامس: كل سنة وانتى سند ليا يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل إسلام محارب، لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى، بعيد زواجه الخامس، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة برفقة زوجته سهام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى معايا ودايما جنبى وسند ليا يا حبيبتى، ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك، فاتت 5سنين معاكى الحمد لله، وإن شاء الله العمر كله جنبك ربنا يخليكى ليا يا روحى".

وشارك محارب، مع فريقه الجونة فى المباراة الودية أمام الأهلى، التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى العام، التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا كبيرًا على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل خماسية الأهلى محمد مجدى قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجى، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد مجدى وأحمد فتحى بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة فى الشوط الثانى، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلى، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلى عرضاً قوياً وكان نداً للقلعة الحمراء، لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بها الفوز الكبير للأهلى، الذى قام مدربه السويسرى رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطى المباراة.

وكان إسلام محارب، احتفل أيضًا مؤخرًا بعيد ميلاد زوجته، ونشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته معها بالإضافة إلى صورتين آخرتين عبر ستورى انستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا روحى والعمر كله ليكى يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا".