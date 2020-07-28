شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مكتشف حسام أشرف موهبة الزمالك: الصفقة تمت بـ10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد لطفي المنسق الإعلامي لقطاع الكرة بنادي الزمالك، ومكتشف حسام أشرف مهاجم فريق الشباب، أن الزمالك نجح في ضم حسام أشرف من 5 سنوات قادمًا من نادي دمياط مقابل 10 آلاف جنيه فقط، وقال سعيد لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه منذ ما يقرب من 5 سنوات كان قطاع الناشئين في الزمالك بقيادة أشرف قاسم وقتها يتبع منهج في التعاقد مع اللاعبين وهو إقامة مباراة ودية مع الفرق التي تمتلك لاعبين مميزين لمشاهدتهم علي الطبيعة.

وأوضح سعيد لطفي أنه سمع عن وجود مهاجم متميز في فريق دمياط مواليد 2001، وقام بالتنسيق مع الكابتن سميح بلبولة المدير الفني لفريق 99 في نادي دمياط، واستطرد سعيد لطفي قائلاً: شاهدنا في المباراة مهاجم متميز ونال اعجاب جميع المدربين الحاضرين وبالفعل تمت المفاوضات الرسمية بين الناديين ونجح الزمالك في ضم حسام أشرف مقابل 10 آلاف جنيه، مضيفًا أن طارق السيد نجم الزمالك الأسبق كان مديرًا فنيًا لفريق 2000 في الزمالك وتم ضم اللاعب لهذا الفريق رغم أنه أصغر بعام نظرًا لمهارته المتميزة وقدراته الهجومية الرائعة.

واختتم سعيد لطفي تصريحاته مؤكدا ان الزمالك نجح في ضم اكثر من لاعب في هذا التوقيت بنفس الطريقة ومنهم هاني رشدي مهاجم الفريق المعار الي طنطا هذا الموسم.

ونجح حسام اشرف في احراز هدفه الثاني مع الفريق الأول في مباراتين وديتين علي التوالي امام وادي دجلة وطنطا.