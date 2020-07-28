شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل رفع الأثقال يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل البطل المصري محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال، بزفافه عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، ونشر إيهاب صورة جمعته بزوجته وعلق عليها: (وما بكم من نعمة فمن الله) الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. أتم الله بنعمته الحب الحلال بالطريق الطاهر‏ الذى يرضاه الله ورسوله.. لقد اخترت قلبًا تحمّل معى مرارة صبرى وكان رحيمًا على أخطائى وتقبل عيوبى وكان الداعم فى مشوارى رغم كل الأزمات.

وأضاف: أخترت مستقبلاً أتشرف به أمام أبنائى وماضيًا كان سندًا لى فى غربتى وحاضرًا متناسقًا لفكرى وأحلامى جعلنى أتمسك أن سعادتى لن تكتمل إلا معه فيما تبقى من رحلتى فالخير كله فيما اختاره الله لقلبى وارتضيت به رفيق عمرى.. اللهم بارك لنا فى رزقك وأدم علينا سترك واشمل حياتنا بنور رحمتك واجعله زواج مبارك قائم على محبتك واجعل لى من ذريتى نبته طيبه ترضيك عنى يوم أن نلقاك، دعواتكم وعقبال عندكم، وهبكم الله السعادة وأرضاكم أينما كنتم.

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محمد ايهاب

في سياق آخر، تبرأ محمد إيهاب، لاعب منتخب رفع الأثقال، من لائحة المكافآت الخاصة بالبطولات، والتى أكد أنها تهضم حقوق الأبطال فى الألعاب الشهيدة، ما يؤثر سلبا على نتائج ومجريات الأمور الرياضية، وكتب إيهاب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "أنا محمد إيهاب عضو لجنة اللاعبين فى اللجنة الأولمبية المصرية، أشهد الله أنى أتبرأ أمام الله وأمام الجميع عن لائحة المكافآت التى تهضم حقوق صفوة الأبطال فى الألعاب الشهيدة، وأنا لا أكثر دراية بما يحدث ولكن حتماً ستؤثر سلباً على نتائج مجريات الأمور الرياضية مستقبلاً. وما لى حيلة أمام الله غير إيصال رسالتكم.. والله على ما أقول شهيد".

محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال كشف أن سبب رفضه الحصول على 10 آلاف جنيه قيمة مكافأة الحصول على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب هو تغيير اللائحة وتخفيض قيمة المكافأة.

واستنكر محمد إيهاب تغيير لائحة المكافآت مابين عام 2007 والتى قدرت وقتها بـ 25 ألف جنيه وتخفيض المبلغ لـ10 آلاف جنيه فى 2019 متسائلا هل هذا طبيعى؟ .

وعبر إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365 عن استيائه من تخفيض قيمة المكافأة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها اللاعبون حاليا والصرف على التدريب فى المنزل بشراء معدات وحديد وما إلى ذلك، وطلب تعديل اللائحة المالية الخاصة بالبطولات للاعبين لتحفيزهم.